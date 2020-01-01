بطل في دولتين.. أودريوزولا ينضم لقائمة قصيرة من حاملي الالقاب في بلدين بموسم واحد

إنجاز نادر..

بعد إعلان ريال مدريد بطلًا لمسابقة الدوري الإسباني، أصبح ألفارو أودريوزولا هو اللاعب الوحيد في أوروبا هذا الموسم الذي يجمع بين بطولتي دوري في موسم واحد، باعتباره أيضًا بطلًا للدوري الألماني مع ناديه بايرن ميونخ.

ريال مدريد ونتيجة لعدم اقتناع زين الدين زيدان بقدرات اللاعب، وافق على إعارته إلى بايرن ميونخ في يناير الماضي، وبشكلٍ عام، لم يُقنع أودريوزولا أيضًا العملاق البافاري بقدراته.

شارك صاحب الـ24 عامًا بقميص النادي الملكي في بطولة الليجا في 4 مباريات فقط بإجمالي دقائق 344 دقيقة وصنع هدفًا ولم يسجل، بينما ارتدى قميص النادي الألماني في البوندسليجا في 3 مباريات فقط.

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في النهاية، نُصِّب أودريوزولا بطلًا لليجا والبوندسليجا في آن واحد، فهل تحقق هذا الإنجاز من قبل؟ أن يجمع لاعب لقبين في نفس الموسم مع فريقين مختلفين؟

الواقع أن هذا الإنجاز قلما حدث، ولكن جونزالو جيديش، لاعب فالنسيا الحالي، سبق له وأن فعلها عندما انتقل من بنفيكا إلى باريس سان جيرمان في يناير 2017، وحقق حينها الفريقان لقبي الدوري البرتغالي والفرنسي، ليصير الخفاش الحالي بطلًا مزدوجًا كأودريوزولا.

ليس جيديش وحده من فعلها على مستوى الأندية، بل أيضًا ليانردو باريديس كان من ضمن محققي هذا الإنجاز، إذ انتقل إلى باريس سان جيرمان في يناير 2019 من زينت، وكجيديش، حقق الفريقان لقبي الدوري وبات بطلًا مزدوجًا كذلك.

الأمر ذاته تكرر من برانيسلاف إيفانوفيتش عندما غادر تشيلسي في شتاء 2017 باتجاه زينت، وفي نفس الموسم توِّج تشيلسي رفقة أنطونيو كونتي بالبريميرليج فيما حقق النادي الروسي لقب الدوري.

أما أوسكار فكان له حالة شبيهة ولكن لها خصوصية، فعندما رحل عن تشيلسي في يناير شتاء 2017 باتجاه شانجهاي الصيني، حقق البلوز اللقب في إنجلترا، وحقق مع فريقه لقب الدوري الصيني، ليكون بطلًا لدوريين في قارتين مختلفتين بنفس الموسم.

حالة استثنائية أخرى كان لجيسون مورييو، الذي ترك برشلونة في يناير 2019 وانضم إلى فالنسيا ليحقق مع الخفافيش لقب الكأس على حساب البرسا، فيما احتسبت له بطولة الليجا التي حققها العملاق الكتالوني ليكون بطلًا للثنائية المحلية ولكن مع ناديين مختلفين.

بالنظر إلى التاريخ، سنجد أن رود خوليت أسطورة كرة القدم الهولندية كان أيضًا من ضمن قائمة الأبطال المزدوجين، فحقق السوبر مع ميلان في 1994 ثم توّج ببطولة كأس إيطاليا مع سامبدوريا في نفس الموسم.

إنجاز فذّ وفريد من نوعه لأي لاعب أن يحمل ميداليتين ذهبيتين لدورين مختلفين، ربما كان أودريوزولا محظوظًا بعض الشيء بأنه انتقل إلى بطل ألمانيا من بطل إسبانيا مع مستوياته، إلا أن في النهاية هو بطل البلدين ورفع اللقبين.