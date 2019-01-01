تقارير: بشكتاش التركي يرغب في ضم بريجوفيتش من الاتحاد

المهاجم الصربي قد يرحل عن الاتحاد في يناير المقبل.

تلقى الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق اتحاد جدة، عرضًا من بشكتاش التركي، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لن تفتح ملف انتقال بريجوفيتش، حتى وصول العرض بشكل رسمي.

وعلى جانب آخر، أوصى الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للاتحاد، باستمرار صانع الألعاب التشيلي كارلوس فيلانويفا، بعدما أبدى إعجابه بما يقدمه.

يأتي ذلك بعد رغبة الاتحاد في التعاقد مع لاعبين أجانب خلال الشتاء المقبل، بعدما تم فسخ العقد مع اللاعب لويس خيمينيز، ورحيل الأرجنتيني إميليانو فيشيو.

تين كات: الاتحاد موقفه صعب ولهذا استبعدت بريجوفيتش

إدارة الاتحاد قامت أيضًا بتحويل المغربي مروان داكوستا مدافع الفريق، إلى التدريبات الانفرادية، وخصم 15% من مستحقاته، لأسباب انضباطية.

ومن المقرر أن يعود الاتحاد للتدريب على فترتين صباحية ومسائية اليوم الأحد، بعد منح المدرب الهولندي للاعبي العميد راحة، قبل مواجهة الصفا في دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

تين كات قاد الاتحاد في أول مباراة له، لتحقيق الانتصار على الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.