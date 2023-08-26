بشرى من رئيس فرنسا السابق .. "الخليفي سيتحدث عن مستقبل مبابي قريبًا"

أنباء سعيدة لباريس سان جيرمان حول مستقبل مبابي...

حمل نيكولا ساركوزي، رئيس دولة فرنسا السابق، بعض الأنباء السارة، لجمهور باريس سان جيرمان، حول مستقبل كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

واشتهر ساركوزي، رئيس دولة فرنسا في الفترة من 2007 وحتى 2012، بحبه وتشجعيه لباريس سان جيرمان، وقال: "أنا أذهب إلى حديقة الأمراء منذ شبابي، والآن عمري 68 عامًا، وأحب الذهاب إلى هناك".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهدت علاقة مبابي، مع فريقه في الفترة السابقة توترًا كبيرًا، بعد تصريحات اللاعب حول إدارة باريس، ولكن عاد اللاعب للظهور من جديد في الأسبوع الماضي، وشارك أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

ورفض النجم الفرنسي، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وقرر الرحيل بالمجان بنهاية الموسم، وهذا ما رفضته الإدارة وطلبت منه تجديد العقد، أو الموافقة على الرحيل بمقابل مادي في الصيف الحالي.

وعن مستقبل مبابي، قال ساركوزي في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا سعيد باستمرار مبابي، أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل بالنسبة له ولفريقه وللمنتخب الفرنسي".

وتابع: "أعتقد أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، سيتحدث قريبًا عن مستقبل مبابي مع الفريق، في نهاية سوق الانتقالات الصيفية".