مناسبة خاصة تحتاج قميصًا جديدًا .. ريال مدريد يواجه برشلونة بلون غير معتاد!

أصدر نادي ريال مدريد قميصًا جديدًا اليوم، الخميس، من المقرر أن يظهر للمرة الأولى على أرض الملعب يوم الأحد المقبل في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

ويستضيف ريال مدريد غريمه على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الأحد في قمة الجولة 29 من الدوري الإسباني.

القميص الجديد يأتي احتفالًا بمرور 120 عامًا على تأسيس ريال مدريد، ويحمل علامة "Y-3" التابعة إلى شركة أديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية، ومن تصميم المصمم الياباني الأسطوري يوجي ياماموتو.

ويأتي القميص باللون الأسود الكامل، فيما ستكون خطوط "أديداس" المميزة وباقي تفاصيل القميص مثل الشعار باللون الأبيض، مع ظهور شعار "Y-3" على الناحية اليمنى بدلًا من شعار "أديداس" التقليدي.

ونشر ريال مدريد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للكشف عن القميص الجديد، مع تعليق: "مجموعة خاصة لمناسبة واحتفال خاص، الذكرى 120 للتأسيس".

واستلهم مقطع الفيديو من الثقافة التقليدية اليابانية، سواء في الأزياء أو الموسيقى.

وظهر في الفيديو عدد من نجوم ريال مدريد الحاليين والسابقين، مثل كريم بنزيما، ودافيد ألابا، ومارسيلو، والأسطورة إيكر كاسياس.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن برشلونة الوصيف، و15 نقطة عن برشلونة وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الثالث والرابع.