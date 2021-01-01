بشرى سارة.. سواريز يلمح إلى استمرار ميسي مع برشلونة

هل يحدث ذلك قريبًا..

ألمح لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد، إلى استمرار ليونيل ميسي مع برشلونة في الفترة المقبلة، بتأكيده على ما يمثله للنادي الكتالوني والعكس.

سواريز هو الصديق المقرب لميسي في السنوات الماضية، وكانت الطريقة التي رحل بها عن البرسا الصيف الماضي سببًا في مطالبة البرغوث بالرحيل بعد ذلك.

الحديث الإيجابي من الدولي الأوروجوياني عن مستقبل الدولي الأرجنتيني في كامب نو، قد يكون إشارة إلى أن ميسي يرغب وقد قرر البقاء مع النادي الكتالوني.

وتحدث سواريز إلى القناة الثالثة الكتالونية عن مستقبل ميسي بقوله "أفضل شيء هو إنهاء مسيرته في المكان الذي كان أكثر سعادة فيه".

كما أضاف "إذا سألتني كصديق، فإنني لا أراه في مكان آخر غير برشلونة، لن يكون ذلك جيدًا بالنسبة له".

وأتم "لكن في النهاية سيكون هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن مسيرته، برشلونة هو من قدم له كل شيء، وكذلك ميسي قدم كل شيء للنادي".

الجدير بالذكر أن التقارير الأخيرة الواردة من الصحف الإسبانية أشارت إلى اقتراب التجديد بعد جلسة مثمرة كانت بين الرئيس جوان لابورتا ووالد ميسي.