بسبب خطر إفلاس الأندية .. رابطة الدوري الفرنسي تطلب اجتماعًا مع الحكومة

كورونا يواصل تهديد أندية أوروبا

طلب مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي اجتماعًا عاجلًا مع حكومة البلاد من أجل مناقشة الأوضاع الاقتصادية لأندية كرة القدم بعد تبعات كورونا القاسية والتي بات من الصعب تحملها.

وتم إلغاء الدوري الفرنسي في الموسم الماضي ولم يتم استكماله بسبب فيروس كورونا، وفي الموسم الحالي بدأت الأمور بدخول محدود للجماهير ثم تم العودة إلى المدرجات الخاوية من جديد.

ونتيجة للمدرجات الفارغة والتي نتجت عن تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، وإلغاء كل الأنشطة التي تتطلب تجمعات بشرية، زاد حجم الخسائر الاقتصادية للأندية الفرنسية.

وحسب رابطة الدوري الفرنسي فإن الخسائر تجاوزت المليار يورو خلال العام الماضي، مما جعل عددًا من الأندية في البلاد يواجه خطر الإفلاس إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.

ونتيجة لذلك، ومن أجل مواجهة الصعوبات المالية التي تشهدها كرة القدم في البلاد، أصدرت رابطة الدوري الفرنسي بيانًا توضح فيه ضرورة التدخل الحكومي لإنقاذ الموقف.

واعتمدت الرابطة في بيانها على مساعدة الدولة، حيث قامت بالدعوة إلى التضامن من قبل الحكومة، لأن كرة القدم الفرنسية، باتت في خطر حقيقي في الوقت الحالي.

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جان ميكلر رئيس رابطة الدوري الفرنسي توقع أنه بحلول ديسمبر من العام 2020 ستكون هناك خسائر نتيجة لفيروس كورونا تصل إلى حوالي 800 مليون يورو لكرة القدم الفرنسية، ولكن الخسائر تجاوزت المليار يورو بحلول العام الجديد.