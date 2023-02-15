بسبب الصلاة؟ مولودية الجزائر يُقيل فوزي البنزرتي

البنزرتي يرحل عن مولودية الجزائر

أعلن نادي مولودية الجزائر، عن فسخ التعاقد مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي بالتراضي، وذلك بعد توديع كأس الجزائر على يد نجم مقرة في دور الـ16.

وخسر مولودية الجزائر على يد نجم مقرة بهدفين دون رد، في دور الـ16 ببطولة كأس الجزائر، ليودع البطولة مبكرًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مولودية الجزائر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا رسميًا، يُعلن خلاله عن فسخ التعاقد مع البنزرتي، وتعيين المساعد رضوان فالحي ليكون مدربًا جديدًا للفريق.

يأتي ذلك بعد واقعة استبعاد البنزرتي لحارس المرمى فريد شعال، الذي ترك فندق إقامة الفريق، من أجل أداء صلاة الجمعة في مسجد خارج الفندق، وليس مع لاعبي الفريق داخل الفندق. "اقرأ التفاصيل".

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثالث في ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 26 نقطة، متأخرًا عن شباب بلوزداد المتصدر بـ37 نقطة، وشباب قسنطينة الوصيف بـ30 نقطة.