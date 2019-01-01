ريال مدريد وبرشلونة يتقاسمان فندق الإقامة قبل الكلاسيكو

سيذهب الفريقان للملعب معاً

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن كل من برشلونة وريال مدريد سيتقاسمان فندق الإقامة قبل مباراة الكلاسيكو القادمة.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد، مساء الأربعاء القادم في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة استقر على الإقامة في فندق صوفيا قبل المباراة، وهو الفندق الذي يقيم فيه بعثة ريال مدريد.

وبهذا فإن الفريقان سيتشاركان نفس المساحات المشتركة في الفندق قبل المباراة، ولكن كل منهم سيذهب للملعب بحافة مختلفة وفي توقيت مختلف.

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وكما ألمحت التقارير، فإن هذه المبادرة قد تساعد الأمن على تأمين البعثتين، خاصة في ظل التخوفات الأمنية بسبب المظاهرات والاحتجاجات في المدينة الكتالونية.

ويتساوى برشلونة مع ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 35 نقطة لكل فريق بعد لعب 16 مباراة.