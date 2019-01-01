ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2019-20 | بيراردي يحلق في الصدارة وإيموبيلي يقترب

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2019-2020 بعد نهاية الجولة الرابعة

أحمد رضوان | تويتر

إذا كنت من عشاق الدوري الإيطالي فأنت هذا الموسم على موعد مع إثارة ومنافسة سرشة على الإسكوديتو، والذي كان في السنوات الماضية محسومًا ليوفنتوس حتى قبل بدء الموسم.

أعد الإنتر العدة بشكلٍ جيد للموسم الجديد حتى قبل أن ينتهي الموسم الماضي، حيث جلب المدير الرياضي للبيانكونيري السابق ماروتا الذي بدأ العمل بقوة في الصيف، فدعم الفريق بالعديد من الصفقات القوية على غرار لوكاكو وسانشيز وسينسي، واستقدم مدربًا له باع في الكالتشيو هو أنطونيو كونتي الذي أفاق السيدة العجوز من كبوة الكالتشيوبولي وحقق معه لقب الدوري الأول بعد الصعود.

لن تكون الإثارة متوقفة فقط على السباق على الإسكوديتو في الدوري الإيطالي، فهناك صراع آخر سيجري في الظل هو صراع الهدافين، والذي كان شيقًا الموسم الماضي وحظي بمنافسة شرسة بين كوالياريلا وتشيرو إيموبيلي وكريشتوف بيونتيك والأسطورة كريستيانو رونالدو، لكن الأول حسم الأمر لصالحه وفاز بجائزة الهداف في الأخير.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.

ترتيب الدوري الإيطالي 2019-2020...

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2019-2020

يحتل بيراردي صدارة هدافي الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 5 أهداف، ومع نهاية الجولة سجل تشيرو إيموبيلي هدفًا للاتسيو في بارما وضعه في المركز الثاني بفارق هدف واحد عن نجم ساسوولو، وحتى الآن لاتزال وجوه الصدارة في الموسم الماضي بعيدة والذين كان أبرزهم كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين فقط مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الجديد.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: