بريجوفيتش يتسبب في أزمة كبيرة للاتحاد

بريجوفيتش يصدر أزمة جديدة للاتحاد

تسبب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد السابق، في أزمة للعميد قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب مستحقاته المتأخرة.

بريجوفيتش كان لاعبًا في صفوف نادي الاتحاد، حتى رحل الصيف الماضي إلى الدوري الأسترالي، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده مع العميد.

كيف تسبب بريجوفيتش في أزمة للاتحاد؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، رفضت الاستئناف الذي تقدمت به إدارة الاتحاد، ضد القرار الصادر من "فيفا"، لصالح بريجوفيتش.

وبعد رفض محكمة "كاس" استئناف الاتحاد، أصبح العميد ممنوعًا من التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب مستحقات اللاعب الصربي.

ويحتاج الاتحاد لدفع مبلغ مليون و800 ألف يورو قيمة مستحقات بريجوفيتش، لكي يسمح له الاتحاد الدولي "فيفا" بقيد لاعبين جدد بقائمته.

وتعمل إدارة الاتحاد بالفعل برئاسة أنمار الحائلي، على إنهاء وإغلاق تلك القضية خلال الأيام القادمة.

ما هو سبب الخلاف بين الاتحاد وبريجوفيتش؟

تلك القضية هي الأولى من اللاعب الصربي ضد الاتحاد، وتخص خصم مبلغ 50% من راتبه، خلال فترة تفشي جائحة كورونا منذ موسمين، وهو الأمر الذي تم اعتماده من جميع الأندية.

مقترح خصم 50% من راتب اللاعبين تم اعتماده من الأندية، وذلك بعد اقتراح من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم وقتها.

وتبقى الآن قضية ثانية من بريجوفيتش ضد الاتحاد، لم يتم إصدار حكم فيها، وهي بسبب فسخ العقد من طرف واحد من جانب إدارة الاتحاد، حيث يطالب الصربي الحصول على 10 ملايين يورو.

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