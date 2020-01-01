برونو: كامل الاحترام للدوري الأوروبي ولكن مانشستر مكانه دوري الأبطال

يونايتد عاد للمشاركة في المسابقة الأكبر قارياً

أبدى نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش رأيه بخصوص مشاركات النادي القارية وأهمية عودته للعب في دوري أبطال أوروبا عن الدوري الأوروبي.

برونو قاد يونايتد إلى دوري الأبطال بعد أن سجل ركلة جزاء في الانتصار الأحد في اللقاء الفاصل على ليستر بالجولة الختامية من البريميرليج.

وقال البرتغالي مع قناة ناديه الرسمية: "التركيز الآن يتحول للدوري الأوروبي لأنها بطولة جيدة نريد الفوز بها، جئت هنا للفوز بالبطولات".

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وأضاف: "يجب أن نلعب كل المباريات لتحقيق الفوز وهكذا نحقق البطولات، الأبطال خاصة لي وللجمهور، نستحق أن نلعب أفضل المباريات".

واستمر صانع الألعاب: "مع كامل الاحترام للدوري الأوروبي، ولكن الجميع يعرف ما هي البطولة الأفضل، دوري أبطال أوروبا".

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وختم: "نتدرب بقوة وعرفنا أن الأمر الممكن فقط هذا الموسم هو بلوغ الأبطال ولذا حاربنا بقوة ولكن لسنا سعداء لأن هذا النادي يستحق ما هو أكثر، أقصد الفوز بالبطولات".

يونايتد يستهل مشواره مجدداً بالدوري الأوروبي في الخامس من أغسطس عندما يستضيف لاسك النمساوي في إياب دور الستة عشر.