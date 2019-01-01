برغبة زيدان.. 7 لاعبين على الأقل خارج ريال مدريد

بيل وإيسكو وهيرنانديز وخاميس ومايورال ونافاس وربما سيبايوس.. هؤلاء من لا يريدهم زيدان في ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إسبانية عن خطة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بخصوص ما يمتلكه من لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع كل من إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش وفيرلان ميندي ورودريجو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومع توقع وصول صفقات أخرى، سيحتاج ريال مدريد إلى إزاحة أماكن للاعبين الجدد، إضافة إلى الحصول على عوائد تعوض ما أنفقه لتفادي الوقوع تحت طاولة قانون اللعب المالي النظيف.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وحسب أغلب الصحف الإسبانية، فإن الأسماء التي استقر زيدان على رحيلها بالإضافة إلى كوفاسيتش ودي توماس ويورينتي وريجيليون هم 7 أسماء.

ومبدئيًا أخبر زيدان كلًا من ثيو هيرنانديز وفرانشيسكو إيسكو وخاميس رودريجيز وجاريث بيل وبورخا مايورال وكيلور نافاس وداني سيبايوس أنهم خارج الخطط بالنسبة للموسم المقبل.

وفتح زيدان الباب أمام اللاعبين المذكورين للبحث عن أندية جديدة والنظر في العروض المقدمة لهم في الوقت الحالي من أجل تحقيق مصلحة الطرفين.

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يذكر أن ريال مدريد قد أنهى موسمه المنصرم بدون التتويج بأي لقب وبخروج مؤسف من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام في دور الستة عشر.