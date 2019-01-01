ويليان يؤكد اقترابه من التجديد لتشيلسي

رغم العروض القادمة من الدوري الإسباني والإيطالي

أكد الجناح البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، أنه اقترب بشكل كبير من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، وسط الأنباء المستمرة حول إمكانية رحيله عن الفريق.

عقد ويليان مع تشيلسي ينتهي في يونيو المقبل، ولكن اللاعب يرغب في مواصلة مسيرته مع البلوز، رغم ارتباطه بالانتقال لنظيره الإيطالي يوفنتوس بيناير القادم.

صاحب الـ31 سنة ارتبط أيضاً بالانضمام لأتلتيكو مدريد أو برشلونة في الصيف، بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي.

وفي هذا الصدد قال اللاعب:"قلتها أكثر من مرة أن البقاء في النادي هو خياري الأول، نظراً لشعوري بالسعادة هنا والحب الذي ألقاه من الجميع".

وأضاف:"نحن الآن في منتصف الموسم ولا أريد التفكير في أشياء خارج الملعب، لذلك وكيل أعمالي يتحدث مع الإدارة بشكل مكثف، ونتمنى سماع أخبار سعيدة قريباً".

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وتابع:"من الطبيعي انتشار الشائعات حول انتقالي لأندية أخرى بمنتصف الموسم، خاصة في وضعي الحالي وعقدي الذي ينتهي في يونيو، ولكن كل تركيزي منصب على تشيلسي فقط".

جدير بالذكر أن ويليان الذي ظهر في 21 مباراة هذا الموسم، قضى 6 سنوات ونصف مع تشيلسي، وحقق بعض الألقاب أبرزها بطولتين دوري إنجليزي.