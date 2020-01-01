برشلونة ينفي مفاوضاته مع نجم يوفنتوس

لكن الأمل لا يزال موجودًا..

تداولت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة قد دخل في مفاوضات مع إدارة يوفنتوس من أجل التعاقد مع لاعب جديد من كتيبة ماوريتسيو ساري، بيد أن مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو من داخل البرسا نفت الأمر جملةً وتفصيلًا.

وبحسب أنباء "توتو ميركاتو" فإن النادي الكتالوني فتح باب التفاوض مرة أخرى مع ماتيا دي تشيليو من أجل ضمه في السوق الصيفية الحالية خصوصًا مع خروجه الكامل من حسابات ساري.

لكن موندو ديبورتيفو أكدت من مصادرها أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، فلم يستأنف مسؤولو برشلونة المفاوضات مع دي تشيليو مجددًا وهو الآن ليس بأولوية.

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دي تشيليو ظهر ارتباطه بالانضمام إلى برشلونة للمرة الأولى خلال مفاوضات الصفقة التبادلية بين ميراليم بيانيتش وأرتور بين الناديين، لكن في نهاية المطاف تم استبعاده منها.

الحالة الوحيدة التي تجعل برشلونة يعود للتفاوض مع الدولي الإيطالي هي أن يتم بيع أحد الثنائي جونيور فيربو أو نيلسون سيميدو، وهي حالة واردة جدًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

سيميدو محط اهتمام مانشستر سيتي بناء على رؤية المدرب بيب جوارديولا، بينما فيربو لم يُقنع حتى الآن وهناك نية لبيعه أيضًا، وحال حدوث أي من الأمرين، وقتها سيكون دي تشيليو خيارًا أساسيًا خصوصًا أن قيمته لن تزيد عن 10 ملايين يورو.

الجدير بالذكر أن تقارير من الصحف الإنجليزية قد أشارت إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ديوجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد، الذي يمكنه - كدي تشيليو - اللعب كظهير أيمن وأيسر.