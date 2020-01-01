برشلونة يحلم بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

الصفقة واردة جدًا..

يواصل برشلونة سعيه الحثيث لدعم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية، وهذه المرة يوجه مسؤولو البلوجرانا أنظارهم باتجاه أحد لاعبي مانشستر يونايتد.

صحيفة "ذا صن" أوردت في تقرير لها أن ديوجو دالوت على رادار إدارة جوزيب ماريا بارتوميو، حيث تجذب فكرة التعاقد معه أنظار المسؤولين نظرًا للديناميكية التي يمتلكها بقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر.

دالوت انضم إلى مانشستر يونايتد إبان فترة جوزيه مورينيو قادمًا من بورتو نظير 22 مليون يورو، غير أن الإصابات وقلة الفرص قللت كثيرًا من مسيرة البرتغالي في أولد ترافورد.

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التقرير أشار إلى أن دالوت بالفعل خارج حسابات أولي جونار سولشاير للموسم المقبل، مما سيسهل كثيرًا من المفاوضات بين إدارة البرسا ونظيرتها في المانيو ولن يجعل الصفقة بقيمة مادية مرتفعة.

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عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يمتد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2023، وتقدر قيمته السوقية بحسب موقع "ترانسفير ماركت" بـ18 مليون يورو، مبلغ زهيد نسبيًا قد يقل نظرًا لظروف فيروس كورونا وآثاره على السوق الحالية.

وشارك دالوت هذا الموسم بقميص المانيو في 11 مباراة فقط، لكن بالنسبة للبرسا فإنه خيار فعّال للغاية في ظل أزمة مركز الظهير الأيمن وعدم وجود بديل فعلي لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

الجدير بالذكر أن برشلونة يُعاني من أزمة اقتصادية خانقة بسبب فيروس كورونا تتضح جليًا في تصريح بارتوميو بأن التعاقدات إن لم تتم بنظام التبادلات هذا الصيف فسيكون من الصعب للغاية دعم كتيبة كيكي سيتيين لعدم توافر المال اللازم.