برشلونة ينفي الاتفاق مع أتلتيكو بشأن جريزمان وساؤول وخيمينيز

نادي برشلونة ينفي الاتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن تسوية مشكلة جريزمان والحصول على حقوق ضم ساؤول وخيمينيز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد نفى بشكل نهائي التوصل لاتفاق مع نظيره أتلتيكو مدريد بشأن تسوية مشكلة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن مصدرًا داخل النادي الكتالوني قد نفى الأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة.

وكانت تقارير عديدة نشرتها "سبورت" و"آس" قد أكدت أن برشلونة قد توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد على تسوية أزمة جريزمان مقابل ١٥ مليون يورو بشكل سري.

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وذكرت الصحيفة أن قيمة الـ ١٥ مليون يورو تشمل حصول برشلونة على حقوق الحصول على خمسة لاعبين من صفوف أتلتيكو مدريد في المستقبل.

وأكدت التقارير أن الثنائي ساؤول وخيمينيز ضمن الأسماء الخمسة التي حصل برشلونة على حق ضمهم في المستقبل من النادي المدريدي.

جدير بالذكر أن ضم برشلونة للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان كان قد تسبب في أزمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد حيث يؤكد الأخير أن النادي الكتالوني فاوض جريزمان وهو على ذمته.