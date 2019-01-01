برشلونة يعود لاستهداف بديل دي ليخت

بطل الليجا في آخر عامين يعود للتفكير في البديل الإستراتيجي لليافع الهولندي

زعمت بعض الصحف الإسبانية، أن إدارة برشلونة بصدد العودة للتفكير في مدافع نابولي خاليدو كوليبالي، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس المثيرة للجدل.

واعترف المنتج السينمائي الشهير بشكل لا لبس فيه، أنه سيضطر لبيع أسد التيرانجا يومًا ما، لكن بشرط الحصول على مبلغ يزيد عن 105 مليون يورو.

ورغم اقتران اسم الدولي السنغالي بمانشستر يونايتد طوال فصل الصيف، إلا أن صحيفة "آس"، قالت إنه كان على رأس قائمة المرشحين لتعزيز دفاع الكتالان، كبديل محتمل لليافع الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي غير مساره فجأة من "كامب نو" إلى "يوفنتوس آرينا".

وأكدت نفس الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس فقراء الجنوب، جعلت نظيره في برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يعود للتفكير في كوليبالي من جديد، لحاجة ارنستو فالفيردي الماسة لقلب دفاع من الطراز العالمي، تعويضًا لخسارة صفقة دي ليخت.

ميسي ❤️ ماني، ماني ❤️ ميسي



"إنه لشرف لي أن يصوّت لي ميسي في جوائز "الأفضل". إذا رأيت أين ترعرعت في طفولتي، والآن ميسي يختارني، ستعلم أنني قطعت طريقًا طويلًا!" 🗨️



"فان دايك لاعب رائع، لكن عذرًا لك فيرجيل، ميسي الأفضل دائمًا!" 🗨️



🎙️ ساديو ماني pic.twitter.com/1CSayjm4xJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 21, 2019

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن الشيء الوحيد الذي قد يتسبب في انهيار الصفقة، أن يبالغ دي لورينتيس في شروطه المادية، كما فعلها مع مانشستر يونايتد في فصل الصيف، برفض بيع صاحب الـ28 عامًا مقابل 105 مليون.