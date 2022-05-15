برشلونة ينعي لاعبه السابق بعد وفاته في حادث سير
قام نادي برشلونة الإسباني، بتقديم التعازي لعائلة لاعبه السابق ماكسي رولون بعد وفاته في حادث مروري.
ويأتي ذلك بعدما قامت العديد من الصحف الأرجنتينية، بالكشف عن وفاة اللاعب على الطريق الوطني بالقرب من مدينة بوجاتو.
ووفقًا لصحيفة "دياريو أوليه" فإن رولون كان في طريقه إلى روزاريو خلال وقوع الحادث الذي أودى بحياة أحد إخوته أيضًا.
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ماذا قال برشلونة عن وفاة لاعبه السابق؟
النادي الكتالوني قال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"نشعر بالألم والفزع لسماع أنباء وفاة ماكسي رولون، لاعب الفريق الشاب في الفترة من 2010 إلى 2016".
وأضاف:"نعبر عن كامل حزننا وتعازينا ونرسل كل الدعم إلى عائلته، ارقد في سلام يا ماكسي".
من هو ماكسي رولون؟
بدأ الجناح الأرجنتيني الراحل مسيرته بفريق تحت 16 سنة مع برشلونة في 2011 وتدرج بمختلف المراحل السنية، لكن تطوره اقتصر على الفريق الثاني، ولم يلعب أبدًا مع الفريق الأول.
ورحل في 2016 إلى فريق سانتوس البرازيلي في صفقة انتقال حر، وخاض بعض التجارب في تشيلي والأرجنتين وإسبانيا، وكان أخر الأندية التي مثلها هو الديوانية العراقي الذي رحل عنه في يوليو 2021.
وحصل رولون خلال مسيرته على الميدالية الذهبية في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة في 2015، حيث يعتبر ذلك هو الإنجاز الأبرز بمسيرته قبل وفاته عن عمر يناهز 27 عامًا.
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