برشلونة يقترب من تجديد تعاقد تير شتيجن

إدارة برشلونة تقترب من التجديد للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قريب من تمديد تعاقد لاعبه الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن وكيل اللاعب قد وصل لمراحل متقدمة من المفاوضات رفقة إدارة النادي حول العقد الجديد.

وذكرت الصحيفة أن شتيجن يسعى للاستمرار في صفوف برشلونة لأطول فترة ممكنه ويتم التفاوض معه حاليًا ليكون العقد الجديد حتى عام 2025.

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يأتي كل ذلك بالرغم من التصريحات السابقة لتير شتيجن التي أشار فيها لإمكانية الرحيل عن برشلونة في المستقبل عندما قال أن كل شيء ممكن في كرة القدم.

وكان شتيجن قد انضم لبرشلونة قادمًا من بوروسيا مونشنجلاباخ في صيف 2014 عن طريق المدير الرياضي الأسبق أندوني زوبيزاريتا.

وجدد اللاعب عقده لمرة واحدة مع برشلونة كانت في صيف عام 2017 عقب رحيل زميله التشيلياني كلاوديو برافو لصفوف مانشستر سيتي وحصوله على الفرصة ليكون الحارس الأول للفريق.

جدير بالذكر أن العقد الحالي الخاص بشتيجن لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2021-2022 حيث لا يزال به موسمان ونصف لكن إدارة النادي تراه من أعمدة الفريق التي لا يجب تأخير تجديد عقودهم.