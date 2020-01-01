الاتحاد الإسباني يطلب من الأندية إيقاف تدريباتها بسبب كورونا

الاتحاد الإسباني يؤمر بإيقاف كافة التدريبات الجماعية

أرسل اليوم الاتحاد الإسباني، منشوراً لكافة الأندية بإيقاف التدريبات، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني، قد أعلن عن تأجيل الجولتين القادمتين من الدوريات، لحين استقرار الأوضاع وتراجع فيروس كورونا.

وطلب الاتحاد الإسباني، من الأندية إيقاف التدريبات الجماعية والاكتفاء بالتدريبات الفردية، وأوصى اللاعبين باتباع الإرشادات للحفاظ على صحتهم.

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وجاء بيان الاتحاد على النحو التالي: "نفهم أن الأولوية في الوقت الحالي، هي حماية اللاعبين والحكام وجميع أفراد الأندية، لهذا نوصي أن تقوم جميع الأندية بتعليق تدريباتها الجماعية طالما أنه لا توجد مسابقات رسمية".

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وواصل: "نحن نتفهم أهمية التدريبات، لذا نوصي بأن يتم وضع خطط تدريبات فردية للاعبين".

وفي سياق متصل، أعلن ريال مدريد وبرشلونة اليوم تعليق كافة التدريبات لأجل غير مسمى.

جدير بالذكر أن معظم الدوريات الأوروبية، تم إيقافها إلى مطلع أبريل القادم على أقل تقدير خوفاً من تفشي فيروس كورونا.