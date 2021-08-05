برشلونة يفقد دي يونج في انطلاقة الموسم

قبل أيام من بداية الموسم برشلونة يعلن عن إصابة دي يونج

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض لاعب خط الوسط، دي يونج لإصابة قبل أيامًا قليلة من بدأ الموسم الجديد.

وكان الهولندي عاد إلى برشلونة يوم 20 يونيو رفقة الفرنسيين أنطوان جريزمان وكليمون لونجليه للمشاركة في الفترة التحضيرية للفريق.

ما قال برشلونة بخصوص إصابة دي يونج؟

ونشر نادي برشلونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تفاصيل إصابة اللاعب وقال: "تعرض دي يونج لإصابة في الجزء الخلفي من الساق اليمنى، ولم يتم تحديد مدة الغياب".

كما أشار البيان إلى إصابة لاعب أخر في الفريق وكتب: "ويعاني جافي (مارتين جافيرا) من إصابة في الفك الأيمن، وعلى حسب تطور حالته سيغيب عن التدريبات".

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F. De Jong té una elongació al bessó intern de la cama dreta. És baixa i la seva evolució en marcarà disponibilitat.



Gavi té una fractura a la mandíbula dreta. La seva evolució en marcarà disponibilitat per als propers entrenaments. pic.twitter.com/BOj8DHErZp — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 5, 2021

كيف كان استعداد دي يونج للموسم الجديد؟

أجرى الهولندي مسبقًا حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية تحدث عن استعداده للموسم الجديد مع برشلونة قائلا، "أشعر أنني بحالة جيدة حقًا الآن، نحن نستعد لليجا وأعتقد أننا نتطور كل يوم وكل أسبوع".

وتابع اللاعب الهولندي "من الصعب أن أقول كيف تحسنت لكنني أعتقد أنني نموت كثيرًا كشخص وكلاعب كرة قدم أيضًا وأريد أن أستمر في النمو".

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني يبدأ في منتصف شهر أغسطس، ويستهل برشلونة مشواره في الليجا بمواجهة قوية أمام ضيفه ريال سوسيداد، يوم 15 من الشهر المقبل.

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