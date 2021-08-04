أخيرًا.. ميسي يعود إلى برشلونة وكومان يؤكد تجديده

الأمر انتهى تقريبًا..

شوهد ليونيل ميسي في مطار إل برات بمدينة برشلونة مساء الأربعاء عائدًا من عطلته التي قضاها في جزيرة إبيزا مع عائلته.

عودة البرغوث بمثابة إعلان غير رسمي عن اقتراب توقيعه على العقود الجديدة مع برشلونة، والتي تبقيه مع النادي الكتالوني خمس سنوات مقبلة.

وتزامنت صور وصول ميسي إلى إقليم كتالونيا مع حديث المدرب رونالد كومان بعد مباراة البرسا وسالزبورج الودية، حيث قال "أهم شيء أن يبقى ميسي معنا".

هذا يؤكد ما أكدته الصحافة الإسبانية في الساعات الماضية أن هناك محاولات مضنية من إدارة برشلونة لإعلان تجديد ميسي رسميًا يوم الخميس المقبل.

ويستهدف رئيس البلوجرانا جوان لابورتا لإنهاء قضية ميسي مبكرًا حتى يتسنى له التواجد في بطولة جوان جامبر يوم الأحد أمام يوفنتوس من المدرجات، ويُلقي للجماهير كلمة بمناسبة التجديد.

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انفراجة كبيرة في حسابات برشلونة أتت بعد اتفاقية الدوري الإسباني وصندوق Cvc الأمريكي، التي جعلت الرابطة تسمح للبرسا أخيرًا بقيد الصفقات الجديدة باعتبار أن 250 مليون يورو في طريقهم لخزائن النادي الكتالوني.

ويعيش ميسي فترة من أفضل فترات مسيرته الكروية بعدما نجح أخيرًا في تحقيق لقب رفقة منتخب الأرجنتين بعد التتويج بدرع كوبا أمريكا الشهر الماضي.

ويستعد برشلونة لبداية موسم جديد طويل ينافس به على كافة الأصعدة ستكون انطلاقته أمام ريال سوسييداد يوم 15 أغسطس على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني.