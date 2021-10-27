برشلونة يفقد ضحية جديدة أمام رايو فاليكانو

الأزمات مستمرة للنادي الكتالوني

لن يتمكن أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة، من السفر إلى مدريد من أجل المشاركة مع الفريق بمواجهة رايو فاليكانو.

اللاعب خرج من مواجهة النادي الكتالوني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد الماضي، بسبب معاناته من انزعاج في الركبة.

ماذا قال برشلونة؟

النادي قال في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن اللاعب لن يتواجد مع الفريق بسبب مشكلة في ركبته اليمنى.

وأوضح أن المشكلة ليست كبيرة، ولكن تطورها هو من سيحدد فترة غياب فاتي وعودته مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

وينضم بذلك المهاجم الشاب إلى قائمة الضحايا والغيابات في برشلونة، والتي تضم رونالد أراوخو وبيدري وعثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج ومارتين برايثوايت.

وكان المدرب رونالد كومان قد أشار في المؤتمر الصحفي للقاء، إلى أنه غير متأكد من وجود فاتي أمام فاليكانو رغم دخوله في قائمة المباراة.

ماذا قدم فاتي مع برشلونة هذا الموسم؟

صاحب الـ18 سنة غاب عن برشلونة في الفترة الأولى من الموسم بسبب تعافيه من عملية جراحية أجراها بنهاية الموسم الماضي.

وشارك اللاعب في 6 مباريات حتى الآن بكل البطولات، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفًا وحيدًا.

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