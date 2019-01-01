مانشستر سيتي يتفاعل بشكل سريع مع اهتمام ريال مدريد بسترلينج

النادي السماوي لا يكتفي بموقف المشاهد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي تحركت وبشكل سريع مع الأنباء المتداولة عن رغبة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في التوقيع مع رحيم سترلينج في المرحلة القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي إكسبريس"، فإن الإدارة الإماراتية المستحوذة على النادي السماوي، ستعرض على وكيل أعمال الدولي الإنجليزي تمديد عقده، وذلك براتب مُحسن للضعف.

ولفت التقرير إلى أن المدير الرياضي للسكاي بلوز بيجيريستين على علم باهتمام النادي الملكي منذ سبتمبر الماضي، الأمر الذي جعله يُعّجل بفتح مفاوضات تجديد عقد لاعب ليفربول السابق، بعرض قرابة الـ450.000 جنيه استرليني كراتب أسبوعي، لمنعه حتى من التفكير في ارتداء قميص اللوس بلانكوس.

في الوقت ذاته، أشار المصدر إلى أنه رغم صعوبة خروج سترلينج من ملعب "الاتحاد" في الوقت الراهن، فهذا لا يعني أن صاحب الـ25 عامًا سيصرف النظر نهائيًا عن فكرة الانتقال إلى الريال أو البرسا، على اعتبار أنه سيسير على نهج نجوم البريميرليج الذين تحولوا لعمالقة في الليجا، مثل كريستيانو رونالدو، لويس سواريز وهازارد، وذلك سيحدث في غضون عامين.

ميسي ❤️ ماني، ماني ❤️ ميسي



"إنه لشرف لي أن يصوّت لي ميسي في جوائز "الأفضل". إذا رأيت أين ترعرعت في طفولتي، والآن ميسي يختارني، ستعلم أنني قطعت طريقًا طويلًا!" 🗨️



"فان دايك لاعب رائع، لكن عذرًا لك فيرجيل، ميسي الأفضل دائمًا!" 🗨️



🎙️ ساديو ماني pic.twitter.com/1CSayjm4xJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 21, 2019

تجدر الإشارة إلى أن رحيم انتقل إلى صفوف المان سيتي في صيف 2015 قادمًا من ليفربول في صفقة ضخمة، تخطت حاجز الـ40 مليون جنيه إسترليني، وخلال هذه الفترة سجل مع الفريق 78 هدفًا من مشاركته في 202 مباراة في كل البطولات، والأهم من ذلك، أنه توج مع كتيبة بيب جوارديولا بكل الألقاب المحلية.