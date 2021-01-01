برشلونة يُعبر عن استيائه من التحكيم بطريقته الخاصة!

لقطة صحيحة..

اعترى برشلونة وجماهيره حالة من الغضب تجاه الحكم ماتيو لاهوز، بعد قرارات مثيرة للجدل اتخذها خلال مباراة البرسا الأخيرة مع إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

المباراة التي أقيمت بملعب رامون سانشيز بيزخوان وانتهت بفوز النادي الأندلسي بهدفين نظيفين، شهدت لغطًا تحكيميًا كثيرًا حيال لقطة عرقلة لجوردي ألبا من قبل سوسو بينما كانت النتيجة 1-0 لأصحاب الأرض.

لاهوز رفض احتساب الكرة ركلة جزاء رغم أن العرقلة كانت من داخل المنطقة، واكتفى باعتبارها ركلة حرة، ليخرج رونالد كومان وينفجر غضبًا في المؤتمر الصحفي بسبب قرار الحكم الإسباني الشهير.

برشلونة قرر أن يُعبِّر عن غضبه من قرار لاهوز بطريقة خاصة، حيث نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يُظهر كيف أن ألبا تعرض للعرقلة من داخل منطقة الجزاء.

🤔 This is how we saw it. pic.twitter.com/HxfMgKiTvH — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2021

وكُتِّب على هذه التغريدة "هكذا نحن رأينا اللعبة" في إشارة إلى أن اللقطة كانت تستحق ركلة جزاء كانت لتغير من مجرى المباراة وربما البطولة كلها.

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الآن يتعين على العملاق الكتالوني أن يحقق الانتصار على إشبيلية بثلاثية نظيفة في منتصف شهر مارس المقبل، عندما يستقبله في كامب نو، من أجل الوصول إلى النهائي والاقتراب من معانقة أولى بطولات هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن برشلونة يبتعد بـ8 نقاط عن متصدر الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد، كما سيلعب مع باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بالأيام المقبلة، ما يجعل الكأس البطولة الأسهل قياسًا بصعوبة اللقبين الآخرين.