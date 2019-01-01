برشلونة يطلب بوفون والأخير يفضل إيطاليا

ما هي الخطوة القادمة لصاحب الأربعين عاماً؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت عدة مصادر إعلامية إيطالية أن جيانلويجي بوفون، الحارس الإيطالي المخضرم، تلقى عدة عروض من إيطاليا وخارجها، وعلى رأسها برشلونة، لضمه الموسم المقبل.

بوفون، 40 عاماً، رحل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد موسم وحيد مع بطل فرنسا بعدما أعلن رفضه تجديد عقده لعام إضافي.

وأوضحت "سكاي" أن جيجي تلقى عرضاً من برشلونة الذي يسعى لتعويض رحيل ياسبر سيلسن المتوقع بالتعاقد مع الحارس الإيطالي الخبير.

وكشفت "لاجازيتا" أن بوفون يفضل العودة لإيطاليا بسبب حلمه بتمثيل بلاده في أوليمبياد 2020 المقبلة، ويرى أن التواجد بالسيري آ سيزيد فرصه.

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"كوريري" قالت إن بوفون يملك عروضاً من ناديه القديم بارما، جنوى، بريشيا، وأتالانتا الذي يبحث عن عناصر خبرة لمساعدته بدوري الأبطال.

وأضاف التقرير أن حتى روما مهتم بضم بوفون بسبب صداقته القوية مع فرانشيسكو توتي، أيقونة النادي الروماني وعضو إدارته الحالي.

ولعب بوفون في إيطاليا في بدايته مع بارما، ثم انتقل ليوفنتوس في 2001 واستمر مع البيانكونيري حتى رحيله الصيف الماضي.