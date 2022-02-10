برشلونة يضرب ريال مدريد.. يتفاوض حول CVC ويستعد لميركاتو تاريخي!

يُخطط برشلونة لفتح الباب أمام رابطة الدوري الإسباني بشأن مشروع CVC، ولكن بشروط مختلفة عن الموضوعة لبقية أندية الليجا.

هذا النبأ يُشكل ضربة كبيرة لريال مدريد، باعتبار أن النادي الملكي كان من ضمن الأقلية الرافضة للمشروع بجانب برشلونة، مقابل 38 ناديًا وافقوا بالفعل.

وحسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية، فإن مكاتب كامب نو حاليًا تعمل في سبيل تغيير بعض شروط عقد CVC، ومن ثم التوقيع.

ما هو الشرط الأول الذي يضعه برشلونة للتفاوض مع CVC؟

المشروع من المفترض أن يمنح برشلونة 250 مليون يورو تحتسب كقرض يُسدد لمدة طويلة وبفوائد قليلة، لكن النادي الكتالوني يعتزم تغيير هذا البند.

إدارة جوان لابورتا تريد أن يصل هذا الرقم كرأس مال مباشر للنادي على حساباته لا ديون، خصوصًا وأن ديون النادي وصلت بالفعل إلى 1.3 مليار دولار.

يؤمن برشلونة أن قبول الـ250 مليون يورو كدين حاليًا مجازفة غير مطلوبة والنادي نفسه في غير حاجة لها بالنظر للظروف الاقتصادية الراهنة.

كيف يمكن أن يتغير سوق برشلونة الصيفي بسبب CVC؟

البند الثاني هو في ماذا تُصرف أموال CVC؟ العقد مع الليجا يجعل الأندية تصرف 15% فقط في الصفقات، و15% لتخفيض الديون، فيما تذهب 70% لتطوير البنية التحتية.

في الواقع هذا لا يتناسب مع برشلونة الآن أبدًا، فبالفعل البلوجرانا بصدد الحصول على قرض في مشروع إسباي برشلونة المنوط به تطوير البنية التحتية في النادي.

لذلك، فإن العمل بشكل أساسي سيكون على تغيير هذا الشرط لتصبح الأموال أغلبها من أجل تدعيم الفريق، ومن ثم ميركاتو صيفي تاريخي سيكون في الطريق.

هل يمكن الوصول إلى اتفاق يبن كافة الأطراف؟

يبقى من المجهول إذا ما كانت رابطة الدوري الإسباني أو صندوق CVC سيوافقا على أفكار برشلونة، لا سيما وأنها تهدد عدالة المشروع ككل.

أن يمتلك برشلونة 250 مليون يورو بين ليلة وضحاها للانتقالات، أمر سيغضب إدارة ريال مدريد وبقية فرق الليجا كثيرًا.

لكن في كل الأحوال، الرابطة سابقًا أبدت مرونة في التفاوض، لذلك يمكن العمل على الوصول إلى رأي يلقى قبول جميع الأطراف قريبًا.

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