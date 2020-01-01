برشلونة يستفسر عن لاعب وسط بالميراس

تقارير صحفية برازيلية تؤكد على وجود رغبة من برشلونة في ضم اللاعب ماتيوس فيرنانديز من صفوف بالميراس.

كشفت تقارير صحفية برازيلية اليوم عن وجود رغبة من داخل نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الشاب ماتيوس فيرنانديز نجم وسط ملعب فريق بالميراس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني يتابع اللاعب منذ عدة سنوات ويريد الحصول على خدمات في أقرب وقت ممكن.

وأرسل نادي برشلونة لنظيره البرازيلي للاستفسار عن إمكانية الحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبلة بحسب ما أوضحت الصحيفة.

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وكشفت التقارير أن ماتيوس كان ضمن اهتمامات برشلونة منذ عام 2007 عندما كان لاعبًا في صفوف فريق بوتافوجو قبل الانضمام لبالميراس.

وكان اللاعب قد ظهر بشكل طيب مع فريقه السابق بوتافوجو وشارك في 76 مباراة بين 2016 و2018 وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وشارك ماتيوس في 11 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري بواقع 537 دقيقة سجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف حتى الآن.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب مع فريقه البرازيلي حتى نهاية موسم 2022-2023 مما يعني أن ناديه سيقيمه بقيمة مادية كبيرة لو أراد برشلونة ضمه بشكل نهائي.