برشلونة يرفض دخول عالم "البيتكوين"!

برشلونة يرفض عرض رعاية ضخم!

دخلت العملات المشفرة "البيتكوين" في عالم كرة القدم في الآونة الأخيرة، بعد الحصول على حقوق رعاية بعض الأندية ووضع إعلانات على قمصان العديد من الفرق حول العالم.

واستخدمت عملة "البيتكوين" في كرة القدم على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة، حيث استخدم حكم مباراة بشكتاش وفنربخشة للعملة المشفرة في إجراء قرعة المباراة.

البيتكوين انتشر بصورة كبيرة كمعلن للعديد من الأندية في الدوري الإسباني، حيث حصل على اتفقات مع قادش وسيلتا فيجو وإسبانيول.

برشلونة يرفض البيتكوين والعملات المشفرة

رفض خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، العروض المقدمة من "البيتكوين" من أجل وضع إعلانات على قمصان البلوجرانا مقابل ضخ أموال كبيرة.

البيتكوين تواصلت في العام الماضي لاتفقات مع العديد من الأندية الإسبانية مثل قادش وإسبانيول وسيلتا فيجو، ديبورتيفو ألافيس، لوضع إعلاناتها على قمصانهم.

وفقًا لتقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية خلال الأشهر الماضية كان هناك ضجة في برشلونة حول مدى ملاءمة قبول العروض المذهلة التي جاءت من عالم العملات المشفرة من أجل وضع إعلان على أطقم برشلونة.

وأشار التقرير أن برشلونة كان بصدد توقيع اتفاق مع أحد العملات المشفرة، لكن المفاوضات فشلت، ورفض مجلس إدارة برشلونة العروض المقدمة خوفًا من سمعتها، حيث أشار التقرير أن النادي يخشى الوقوع في فخ عدم الوفاء بالوعود المقدمة له، بسبب السمعة السيئة لصناعة العملات المشفرة.

ويرى مجلس إدارة برشلونة أن الوعد بالمال أمر سهل، لكن ضمانات الدفع شيء آخر.

يذكر أن برشلونة يعانى من أزمة مالية طاحنة، بسبب الديون المتراكمة على النادي بالإضافة لارتفاع أجور اللاعبين مما يعطل البلوجرانا في إبرام تعاقدات مع اللاعبين هذا الصيف.

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