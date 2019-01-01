برتراجينيو: الفيديو ظلمنا.. وآمور: أتفهم غضب ريال مدريد

تعرف على تصريحات مسؤول العلاقات العامة في برشلونة وريال مدريد

أكد إيميليو برتراجينيو، مدير العلاقات العامة في ريال مدريد، أنّ النادي الملكي استحق الحصول على ركلة جزاء على الأقل بعد التدخل العنيف على رفائيل فاران.

ريال مدريد تعادل سلبيًا أمام برشلونة في "كامب نو" ليستمر الثنائي في صدارة ترتيب الليجا.

وقال برتراجينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن سعداء للغاية بالمستوى الذي ظهر به الفريق في المباراة، لقد ضغطنا برشلونة في الملعب وحرمناهم من الكرة وكان اللقاء من اتجاه واحد فقط والنتيجة لا تعكس الأداء. نستحق الفوز".

وتابع: "نحن ندعم تقنية الفيديو لأجل مساعدة الحكام ولكن يبدو أنّ الـ VAR يتدخل فقط حينما تكون الحالات واضحة للغاية ويبدو أنّه لم يكن ينوي التدخل في الكلاسيكو وهو أمر لا أفهمه ويدعوا للإحباط".

وشكك مدير العلاقات العامة في إلغاء هدف جاريث بيل بداعي التسلل مشيرًا إلى أهمية استخدام التقنية في كل الأحوال وليس فقط في حالات التسلل موضحًا أنّه الصورة التي عرضها حكام الـ VAR لا تظهر بوضوح وجود أي سبب لإلغاء الهدف.

وكان النادي الملكي قد أصدر بيانًا رسميًا يؤكد حقه بالحصول على ركلتي جزاء في الكلاسيكو.

من جانبه، علّق مدير العلاقات العامة في برشلونة، جويليرمو أمور، على التحكيم بقوله: "لو أنّ اللعبتين واضحتين كما حدث معنا في سان سباستيان فهو سبب للاعتراض على التحكيم، ولو أن ريال مدريد يؤمن بذلك فأتفهم غضبهم من القرار".

وأردف: "كنا نتمنى الفوز في المباراة ولكن لو حللنا ما جرى سنجد أن مدريد في مستوى جيد ونحن بدأنا اللقاء بصورة رائعة ولكن تدريجيًا دخل المنافس في المباراة وظهروا بشكل جيد. أعتقد النتيجة النهائية منطقية".

واختتم: "الترتيب لا يزال كما هو ولذلك التعادل أفضل من الخسارة. علينا الآن الفوز في لقاء ديبورتيفو ألافيس لننهي العام الحالي في الصدارة وندخل العام الجديد متحلين بالثقة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة وريال مدريد يمتلكان 36 نقطة في صدارة الترتيب ولكن النادي الكتالوني متفوق بفارق الأهداف.