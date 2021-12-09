برشلونة يخسر سباق التعاقد مع خليفة هالاند!

حسم بوروسيا دورتموند لصالحه صفقة الحصول على مهاجم ريد بول سالزبورج، كريم أديمي، على أن يصل للنادي الألماني في الصيف المقبل.

ويُكنى أديمي لدى الصحف الأوروبية بـ"خليفة هالاند" باعتبار أن بدايته الضخمة مع سالزبورج مماثلة تمامًا لبداية الدولي النرويجي بالنمسا.

برشلونة كان أحد أكثر الطامحين في الحصول على توقيع أديمي، بيد أن الأنباء القادمة من ألمانيا تُحبط الكتلان وتزيد من آلامهم مرة أخرى.

كيف اتفق دورتموند مع أديمي؟

صحيفة "بيلد" كشفت أن دورتموند توصل إلى اتفاق بالفعل مع أديمي ووكيله على التوقيع مع الأصفر والأسود والانتقال لهم في يونيو المقبل.

سوف يرتبط اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بعقدٍ طويل الأمد مع بوروسيا دورتموند يبقيه في سيجنال إيدونا بارك لمدة خمسة أعوام.

يظل دورتموند في حاجة إلى التوصل لاتفاق مع سالزبورج، فالنادي النمساوي يطلب الحصول على 40 مليون يورو، بينما يضع دورتموند 35 مليون يورو بحد أقصى.

لماذا اختار أديمي الانتقال إلى دورتموند؟

تفضيل المهاجم الألماني الشاب الوصول إلى دورتموند ليس غريبًا بالنظر إلى نجاح هالاند وتطوره الهائل مع أسود الفيستيفاليا.

دورتموند سيكون بمثابة محطة مثالية لأديمي من أجل الخطوة التالية في مسيرته، بدون ضغوطات كالتي قد يجدها في أندية أخرى مثل برشلونة.

هذا إلى جانب أن العرض المادي الذي قدمه المسؤولون الألمان للاعب الشاب كان مميزًا، عكس بقية الأندية التي سعت خلفه.

ماذا قدم أديمي في مسيرته حتى الآن؟

يعيش أديمي حالة كبيرة من التألق رفقة سالزبورج هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفًا في 27 مباراة بمختلف البطولات.

لم يكن برشلونة فقط هو الطامح للتعاقد معه بجانب دورتموند، فارتبط اسمه بالعودة إلى فريقه السابق بايرن ميونخ، وكذلك باريس سان جيرمان.

وخاض أديمي أول مباراة دولية له مع منتخب ألمانيا وأحرز هدفًا في شهر سبتمبر الماضي بعدما اختاره المدرب هانزي فليك لتدعيم المانشافت.

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