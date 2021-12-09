توبيخ تشافي للاعبي برشلونة.. المدرب ينفجر واللاعبون "صامتون" في أليانز آرينا!

انتابت حالة من الغضب مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، بين شوطي مباراة فريقه وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، بسبب ما آلت إليه الأمور.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم بايرن ميونخ بهدفين عبر توماس مولر وليوري ساني، أنهيا بصورة عملية على حظوظ برشلونة بالفوز والعبور لثمن نهائي الأبطال.

صحيفة "سبورت" كشفت أن الأداء الذي ظهر عليه لاعبو برشلونة في الشوط الأول تسبب في انفجار تشافي خلال الاستراحة.

مدرب السد القطري السابق رفع صوته بشدة وقرر مهاجمة لاعبيه، وقال لهم بوضوح شديد "البعض منكم لا يفهم معنى اللعب لبرشلونة".

لسوء حظه، لم تأتِ لهجته الحادة تجاه لاعبيه بفائدة، فانهار برشلونة أكثر بالشوط الثاني ومُنيّت شباكه بهدف ثالث وسط أداء مخيب للآمال جدًا من الكتلان.

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واختار تشافي بعد نهاية المباراة أن يتحدث إلى لاعبيه بلهجة هادئة بعض الشيء، والمفاجأة أن غرفة خلع الملابس لم ترد والتزمت الصمت التام مع خيبة الأمل.

ووفقًا لتقرير سبورت، فإن فائدة الخروج الأوروبي الكبرى لتشافي هي أنه ستشجعه على اتخاذ قرارات أكثر "شجاعة" بالفترة المقبلة.

برشلونة يستعد الآن لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، والذي يبتعد فيه عن الصدارة بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد.

وسيخوض النادي الكتالوني منافسات الدوري الأوروبي بدايةً من ملحق دور الـ16، والذي سيتحدد خصمه فيه يوم الإثنين المقبل بالقرعة.