برشلونة يُخرج ريال مدريد من سباق إيريكسين

الريال لم يعد ضمن المتنافسين على ضم نجم توتنهام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد انسحب من سباق التوقيع مع نجم توتنهام "كريستيان إيريكسين"، والسبب برشلونة.

برشلونة كان قد أعلن قبل عدة أيام ضم فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو بينها 11 مليون يورو حوافز، وهو الأمر الذي أدى لرفع سعر إيريكسين عن المبلغ المحدد مسبقًا والمقدر بين 56-84 مليون يورو.

الصحيفة الصادرة من مدريد أوضحت أن الريال كان يستهدف ضم لاعب الوسط الدنماركي الصيف القادم مقابل 56-84 مليون يورو لا أكثر، خاصة أن عقده سينتهي مع توتنهام صيف 2020 وقد أبدى عدم نيته تجديده مجددًا لعدم رضاه عن راتبه السنوي.

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لكن انتقال دي يونج مقابل 86 مليون يورو للبارسا سيؤدي لتغير ملامح الصفقة وزيادة سعر اللاعب، مثلما حدث قبل عامين حين دفع باريس سان جيرمان 220 مليون يورو لضم نيمار و180 مليون يورو لضم كيليان مبابي، لترتفع أسعار لاعبي كرة القدم بصورة مجنونة وهو ما أثر على أسعار لاعبين مثل أليسون وكوتينيو وعثمان ديمبيلي.

وسبق أن قال داني ليفي مالك توتنهام أن سعر لاعبه صاحب الـ26 عامًا هو 250 مليون يورو، لكن عدم تجديد إيريكسين لعقده مع السبيرز سيؤثر سلبًا بالتأكيد على أحلام ليفي، إذ قد ينتظر الجميع الحصول عليه مجانًا صيف 2020 مثلما حدث مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان وآرون رامسي نجم وسط آرسنال.

أخيرًا أكدت آس أن انسحاب الريال لا يعني نهاية الصراع حول لاعب الوسط الممتاز، إذ مازال هناك عدة أندية تسعى للتوقيع معه وأبرزها يوفنتوس وبايرن ميونيخ وتشيلسي ومانشستر يونايتد.