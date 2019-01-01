بيريز يُقاطع اجتماع اتحاد الكرة الإسباني احتجاجًا على التحكيم

رئيس ريال مدريد غير معجب بقرارات تقنية الفيديو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سيُعقد يوم الإثنين 28 يناير القادم أول اجتماع لاتحاد كرة القدم الإسباني بتواجد رؤساء الأندية الكبيرة، لكن سيغيب عنه فلورينتينو بيريز حسب صحيفة ماركا.

وكان لويس روبياليز رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد دعا رؤساء الأندية الكبيرة للانضمام لمجلس إدارة الاتحاد، وهم بيريز وبارتموميو وأجانزو ورونالدو نازاريو وسيريزو، ولكن لم يُعقد أي اجتماع يضم الجميع حتى الآن.

وقبل ريال مدريد مبادرة روباليز في البداية، لكن الأساييع الأخيرة شهدت شد وجذب بين الطرفين نتيجة غضب الريال من القرارات التحكيمية الخاصة به وبمنافسيه خاصة برشلونة، إذ يمتلك النادي الكثير من علامات الاستفهام حول كلوس خميز الحكم السابق المسؤول عن تطوير مشروع تقنية الفيديو والغير محبوب في البيت الملكي.

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ويتعلق الأمر بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فينيشيوس جونيور لاعب الريال خلال مواجهة ريال سوسيداد التي خسرها بهدفين دون رد، وكذلك باحتساب هدف لويس سواريز للبارسا ضد ليجانيس في الليجا رغم وجود شكوك حول ارتكابه لخطأ ضد حارس المرمى إيفان سولار.

ماركا أوضحت أن الخلاف موجود مع اتحاد الكرة، لكن على الأقل هناك حديث بين الطرفين، أما الخلاف الأكبر فهو مع رابطة الليجا ورئيسها خافيير تيباس الذي شكك الأسبوع الماضي في شكوى ريال مدريد من التحكيم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بيريز لن يحضر الاجتماع القادم احتجاجًا على قرارات التحكيم في خطوة تصعيدية من جانب ريال مدريد.