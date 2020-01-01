ريال مدريد وبرشلونة يُحددان ملعبهما البديل تحسبًا لأزمات كورونا

خطوة موفقة..

أذعن مسؤولو برشلونة وريال مدريد قرار الاتحاد الإسباني بتحديد ملعب بديل لكامب نو وسانتياجو برنابيو هذا الموسم في حال تفاقم أزمة كورونا وعجز إقامة المباريات بهما.

ونصت لوائح الليجا على أنه "بشكلٍ استثنائي وطوال هذا الموسم، عندما تكون هناك ظروف ناتجة عن هذا الوباء ويتعذر على النادي خوض مبارياته في ملعبه، إما بسبب استحالة الوصول إلى المنطقة المحددة أو استخدام المرافق، فيجب أن يُستخدم ملعب آخر يحظى بموافقة الاتحاد والرابطة".

على الفور بدأت إدارة برشلونة في مفاوضاتها واتفقت مع نظيرتها في مايوركا على استخدام ملعب بالياريك سون مويكس "إيبيروستار" حال عجزوا عن اللعب في كامب نو بسبب كورونا والعكس صحيح.

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بينما اختار ريال مدريد ملعب نويفو خوسيه زوريلا، معقل بلد الوليد، ليكون ملعبها البديل، وتم الاتفاق أيضًا مع النادي الآخر أن يكون سانتياجو برنابيو ملعبهم البديل.

ويستعد برشلونة لافتتاح مبارياته على صعيد الدوري الإسباني يوم 27 سبتمبر الحالي، عندما يستضيف فياريال في ملعب كامب نو ضمن الجولة الثالثة من الليجا، بينما يلعب ريال مدريد الأسبوع المقبل أمام ريال سوسييداد.

البرسا لم يخض أول جولتين من الليجا نتيجة لطول موسمه الماضي والذي امتد حتى منتصف أغسطس نظرًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالبرتغال، بينما غاب الريال عن الجولة الأولى فقط لانتهاء مشاركته الأوروبية في وقت أبكر من العملاق الكتالوني.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيخوض مباراة أمام إلتشي على ملعب كامب نو يوم السبت المقبل في بطولة كأس جوان جامبر الودية وبعد الفوز في ودية يوم الأربعاء على جيرونا بثلاثية نظيفة بملعب يوهان كرويف.