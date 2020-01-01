ميسي يعود للأرجنتين ويوجه رسالة بعد تخطي رقم بيليه

لم يتوقع هذا الإنجاز

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، بالإنجاز الأخير الذي حققه مع برشلونة، بتحطيم رقم النجم البرازيلي بيليه لأكثر اللاعبين تسجيلًا لفريق واحد.

صاحب الـ33 سنة قاد برشلونة لتحقيق الفوز على ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني بثلاثية نظيفة، حيث جاءت الأهداف عن طريق كل من ميسي ومارتين برايثوايت وكليمون لونجليه.

هدف ميسي في بلد الوليد، جعله يتخطى رقم بيليه للتسجيل مع فريق واحد، حيث وصل رصيده من الأهداف إلى الرقم 644 بفارق هدف عن بيليه.

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وقال اللاعب عبر رسالة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام":"عندما بدأت كرة القدم لم أعتقد مطلقًا أنني سأحطم رقمًا قياسيًا، وحتى أقل من ذلك الذي حققته اليوم وهو رقم بيليه".

وأضاف:"لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني على مر السنين، زملائي في الفريق، عائلتي، أصدقائي وكل من يدعمني كل يوم".

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى قيام ميسي بالسفر على متن طائرة خاصة إلى الأرجنتين بعد الفوز على بلد الوليد.

ومن المقرر أن يقضي اللاعب أربعة أيام مع عائلته، قبل العودة يوم 27 ديسمبر الجاري، من أجل الاستعداد لمواجهة إيبار في الدوري يوم 29 من نفس الشهر.

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رسميًا .. ميسي يتجاوز رقم بيليه كأكثر مسجل بقميص فريق واحد

يذكر أن الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول.