كومان : ميسي سعيد في برشلونة ولهذا السبب تفوقنا على بلد الوليد

مستوى مميز من الفريق الكتالوني

كشف رونالد كومان مدرب برشلونة، عن السر الذي تسبب في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على ريال بلد الوليد، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

برشلونة نجح في التعافي من تعادله أمام فالنسيا الجولة الماضية، بثلاثية سجلها كليمون لونجليه ومارتين برايثوايت وليونيل ميسي.

كومان دخل اللقاء بخطة مختلفة، حيث لعب بـ3 لاعبين في خط الدفاع، وهو السر الذي يعتبره الهولندي السبب في هذا الفوز.

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وقال مدرب برشلونة في تصريحات بعد المباراة:"كان المفتاح هو اللعب بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، حيث قمنا بتغيير الخطة للحصول على المزيد من الأمان في الدفاع والاستفادة من جودة فريقنا".

وأضاف:"التغيير كان بهدف القدرة على البناء دون مشاكل مع المهاجمين الثلاثة، والتحرك بين الخطوط مع أشخاص مثل بيدري وبيانيتش وميسي".

وأما عن مستوى بيدري:"لاعب جيد جدًا ويجيد الربط بين الخطوط، علاقته مع ميسي مميزة وهو يعمل بجد مع أو من دون الكرة وهذا أمر مهم في فريقنا".

ظهور بيانيتش:"لعب بشكل جيد وكان عليه انتظار فرصته للعب مباراة كاملة، نعلم أن هناك منافسة قوية في منتصف الملعب بين جميع اللاعبين".

وأما عن ميسي:"قلتها أكثر من مرة، هو يشعر بالسعادة والأهمية في برشلونة من خلال الإبداع الذي يقدمه، ويمكنك رؤية ذلك من خلال اللاعبين حوله".

وأما عن خطته في أعياد الميلاد:"نحن نحتاج إلى الراحة، اللاعبون متعبون للغاية لأنهم اضطروا للعب كثيرًا ولم يتمكنوا من البقاء مع عائلاتهم".

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كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

يذكر أن الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول.