برشلونة محروم من حجب قميص ميسي إلا بتضحية كبيرة!

نادي برشلونة لن يستطيع أن يحجب رقم نجمه ليونيل ميسي ولو لعام واحد فقط بسبب قواعد الاتحاد الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي برشلونة لن يتمكن من حجب رقم نجمه الأسطوري ليونيل ميسي بعد رحيله لسان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم تنص بشكل واضح على تسجيل الـ 25 لاعبًا المتاح تسجيلهم بقمصان بأرقام بين الرقم واحد والرقم 25.

ولن يستطيع برشلونة أن يحجب رقم ميسي إلا في حالة واحدة فقط، وهي تسجيله لـ 24 لاعبًا والتخلي عن مكان في القائمة.

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وكان ميسي قد أعلن بشكل رسمي انتهاء كل الآمال المتعلقة باستمراره رفقة برشلونة خلال مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو.

وأكد الأرجنتيني إنه بذل كل جهد ممكن حتى يستمر مع الفريق، وذكر أن الإدارة حاولت بكل ما لديها من مجهود لتحقيق ذلك.

ومن المنتظر أن يقوم ميسي بالخضوع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان تمهيدًا لتوقيع عقود انضمامه لمدة عامين مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن انضمام ميسي لباريس سان جيرمان يأتي مجانيًا بعد انتهاء عقده في برشلونة وفشل النادي في تسجيل العقد الجديد بسبب قواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.