ميسي: نعيش فترة غريبة وأنتظر عودة النشاط بفارغ الصبر

النجم الأرجنتيني يتحدث عن تجربته الغريبة خلال فترة التوقف

انضم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لنجوم كرة القدم الذين لا يطيقون الانتظار من جديد لعودة النشاط الرياضي بصورته الطبيعية بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.

الكرة تعرضت لحالة توقف تام في شهر مارس الماضي، بعد تحول كورونا إلى وباء عالمي وصل للملاعب وأصاب العديد من الرياضيين.

الأمور تسير الآن نحو عودة الدوري الإسباني مرة أخرى، بعدما أعطت الحكومة الضوء الأخضر لاستئناف الموسم بعد أول أسبوع من شهر يونيو القادم.

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وفي هذا السياق علق ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"عندما نلعب مرة أخرى، سيكون الأمر مثل البدء من جديد، أمامنا الوقت للاستعداد وسنرى لاعبين مهمين يعودون من الإصابة لتدعيم صفوف الفريق".

وأضاف:"على الرغم من عدم لعبي مباراتين أسبوعياً، إلا أنني أحاول التدريب بشكل يومي، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يُقارن بالتدريبات مع المجموعة، غياب الإيقاع وحساسية المباريات أمر قبيح جداً، ولكنه الوضع الحالي الذي يجب التعايش معه".

وتابع:"الآن يجب الحفاظ على التواصل بين جميع أعضاء الفريق، أن ننسى الماضي ونفكر في المستقبل، ربما يكون الأمر غريباً في البداية، ولكن حقاً أريد العودة للمباريات مرة أخرى".

وأما عن فيروس كورونا:"لا يمكن لأحد توقع شيئاً من هذا القبيل، العديد من الأشخاص تحدثوا عن إمكانية حدوث أوبئة عالمية، لكن في الحقيقة لم أتصور ما يحدث الآن في العالم، ليس من السهل أبداً العيش بحالة من الشك وعدم اليقين حول العمل في هذا الوضع الاستثنائي".

تأجيل كوبا أميركا إلى 2021 بدلاً من 2020:"شعرت بحالة إحباط شديدة جداً بعد سماع الأنباء، لكنها كانت متوقعة لصعوبة إقامة البطولة في ظل الظروف الحالية".

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واستكمل:"هناك من يعتقدون أن كرة القدم تعتمد على القوة العقلية بنسبة 40 أو 50 أو حتى 60%، أعتقد أن ذلك يتوقف أيضاً على كل رياضي بشكل منفرد، ولكن لا يمكن إنكار أهمية اللياقة الذهنية والحفاظ عليها كل يوم".



جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني قبل توقفه، حيث يمتلك 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني بعد 27 جولة من البطولة.