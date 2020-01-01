غضب في غرفة ملابس برشلونة بسبب أسلوب كومان

المدرب الهولندي قد يرحل قريبًا

حالة من الغضب تسود غرفة ملابس نادي برشلونة الإسباني، بسبب أسلوب المدرب الهولندي رونالد كومان في إدارة الفريق.

برشلونة تعرض لخسارة جديدة هذا الموسم، أمس، الثلاثاء، بالسقوط بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس بملعب كامب نو، بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "سبورت" أكدت أن هناك العديد من الأصوات الغاضبة في الفريق، بسبب خطة 4/2/3/1 والتي تسبب اختلالات تكتيكية واضحة.

المزيد من الفرق

وأشارت إلى أن ما يحدث حاليًا، يشبه بشكل كبير ما مر به برشلونة مع المدرب السابق كيكي سيتيين، حيث اعترض أغلب اللاعبين على طريقة لعبه.

وأوضحت أن شخصية كومان وتصرفاته تعتبر جيدة ومقبولة بالنادي، لكن المشكلة كلها في العديد من جوانب فلسفته الكروية التي لا تتناسب مع بعض اللاعبين.

وهو ما يثير الشكوك بشكل مستمر حول مستقبل المدرب الهولندي، تزامنًا مع تدهور النتائج على الصعيد المحلي والأوروبي.

اقرأ أيضًا .. جريزمان : لا مكان للأعذار ولست مهتمًا بخصمنا في دور الـ16

يذكر أن خسارة برشلونة جعلته يصل إلى دور الـ16 من الأبطال في المركز الثاني بمجموعته، وعلى جانب آخر يحتل الفريق المركز التاسع بجدول الدوري بفارق شاسع عن أتلتيكو مدريد المتصدر.