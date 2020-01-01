كومان للحكم بعد ثلاثية يوفنتوس : لديك بعض الأصدقاء في إيطاليا !

هل استحق يوفنتوس الحصول على ركلة الجزاء الأولى؟

قام رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني، بمهاجمة حكم مباراة فريقه أمام يوفنتوس في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة تعرض لهزيمة قاسية على أرضه بثلاثية نظيفة، وسط تألق من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين للفريق الإيطالي.

رونالدو حصل على ركلة جزاء في الشوط الأول، بوجود بعض الشكوك حول صحتها، حيث كان لها تأثيرًا كبيرًا على مسار المباراة.

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كاميرات شبكة "Movistar" التقطت كومان وهو يتجه نحو توبياس ستيلر حكم المباراة قائلًا له:"يبدو أن لديك أصدقاء طيبون في إيطاليا".

ويأتي ذلك قبل أن يخرج الهولندي ويعترض على احتساب هذه الركلة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد المباراة.

جوردي ألبا ظهير أيسر الفريق الكتالوني كذلك انضم لمدربه حيث قال هو الآخر للحكم: "كم أنت سيء ، أيها الوغد".

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يذكر أن خسارة برشلونة جعلت الفريق يتأهل لدور الـ16 في المركز الثاني بمجموعته بـ15 نقطة، حيث صعد يوفنتوس كمتصدر للمجموعة بسبب المواجهات المباشرة.