الدوري الإسباني

الكشف عن موقف ألبا بعد الإصابة

آخر تحديث
التعليقات()
(C)Getty Images
خبر سار لبرشلونة بعد إصابة جوردي ألبا أمام بلد الوليد

نجح نادي برشلونة الإسباني في الفوز على ضيفه بلد الوليد في منافسة الدوري هذا الموسم وذلك حيث انتهت المباراة بنتيجة ٥-١ على ملعب كامب نو مساء الأمس.


ولكن في ظل الأجواء الرائعة وتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خرج الظهير الأيسر جوردي ألبا مصابًا بعد أن شعر ببعض الألم.

 


ومن جانب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي فلم يكشف عن الإصابة بالأمس وقال أن اللاعب طلب التغيير بعد أن شعر ببعض الألم وسيتم إجراء الفحوصات من أجل معرفة مدى خطورة ذلك.

اختيارات المحررين


صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني قد جاءت بالخبر السار لعشاق البلوجرانا ونجوم الفريق اليوم، حيث أكدت أن اللاعب أصبح على ما يرام وأنه لا يعاني من إصابة كبيرة مما سيجعله متاحًا في مباراة الفريق القادمة أمام ليفانتي.


يذكر أن برشلونة له مباراة مؤجلة في بطولة الدوري الإسباني وهي كلاسيكو الكامب نو أمام الغريم ريال مدريد.

إغلاق