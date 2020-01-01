برشلونة قد يخسر ميسي في أول ثلاث مباريات من الدوري الإسباني

نبأ غير سار على الإطلاق..

يظل موقف ليونيل ميسي من المشاركة رفقة برشلونة في أول ثلاث مباريات من الدوري الإسباني محل شكوك، والسبب هو فيروس كورونا ومنتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني يوم 27 سبتمبر أمام فياريال في كامب نو، ثم يلتقي مع سيلتا فيجو وإشبيلية على أن تتوقف كرة قدم الأندية بعد ذلك لخوض جولة دولية جديدة.

تلك الجولة الودية إن تم استدعاء ميسي فيها لقيادة منتخب الأرجنتين كالعادة، فمن الوارد أن يتم إجباره على اجتياز حجر صحي مدته 14 يومًا لضمان سلامته من فيروس كورونا.

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منتخب الأرجنتين سيلتقي أولًا مع الإكوادور يوم 8 أكتوبر، ثم سيسافر إلى بوليفيا في ثاني المباريات يوم 13 أكتوبر وذلك في إطار تصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها بقطر.

وفي حالة أن تم الإصرار على قضية الحجر الصحي، سيضطر ميسي إلى السفر مبكرًا لبلاده والخضوع للحجر، مما يعني أنه سيغيب عن أول ثلاث مباريات في الليجا للنادي الكتالوني.

تظل هذه الفرضية محل جدال، فأغلب الظن أن المنتخبات ستتساهل مع لاعبيها بعض الشيء لضمان وجودهم وعدم بداية أزمات بين الاتحادات المحلية وإدارات الأندية.

ميسي على وجه التحديد كان من المفترض ألا يشارك في مباراتي الإكوادور وبوليفيا للإيقاف، ولكن نتيجة لتأجيل المباراة لفترة طويلة بسبب كورونا فقد أعلن الاتحاد الأرجنتيني عن رفع هذا الإيقاف.

الجدير بالذكر أن آخر التقارير الخاصة لجول تشير إلى أن صاحب الـ33 عامًا يولي اهتمامًا خاصًا حاليًا لمنتخب الأرجنتين، حيث يؤمن أن القائمة الحالية هي فرصته الكبرى لإدراك بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل.