بشأن الفيديو الصادم .. برشلونة يُرجح تعرض نيكو ويليامز للخداع ويتهم 3 أطراف

كواليس وأسرار مثيرة حول نجم بلباو

تتسارع الأحداث بشأن مقطع الفيديو الصادم الذي ظهر به نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو والمطلوب الأول في برشلونة هذا الصيف، حيث يرى النادي الكتالوني أنه تم خداع اللاعب وأن الباب نحو ضمه مازال مفتوحًا.

الجناح الإسباني الذي ارتبط بشدة للانتقال إلى البارسا بعد مساهمته في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024 هذا الصيف، قال خلال هذا المقطع "لقد عدت! أتطلع حقًا إلى هذا الموسم (2024-2025).. هيا أتلتيك"، مما دفع البعض للإيمان بأن الصفقة قد ماتت تمامًا، لكن صحيفة سبورت أوضحت يوم أمس أن الملف مازال مفتوحًا واللاعب مازال مرشحًا للعب في كامب نو الموسم القادم.

قناة "Esport3"التابعة لتلفاز كتالونيا عززت تقرير الصحيفة الإسبانية بالكشف عن الاعتقاد السائد في برشلونة بشأن هذا الفيديو، حيث يرون أن ويليامز تم خداعه وإجباره على تصوير هذا المقطع لأسباب مختلفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطال دائرة الاتهام، حسب البارسا، 3 أطراف هي شقيق اللاعب، إيناكي ويليامز، والذي لا يود انفصال أخيه عنه ويُفضل استمراره في بلباو، وكذلك عائلته وأخيرًا المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي والذي سبق أن عمل في برشلونة.

وأوضحت القناة في تقريرها أن مسؤولي البارسا واثقون من رغبة ويليامز في الانتقال للفريق واللعب بجانب لامين يامال لإعادة نجاحات يورو 2024.