بارتوميو: فالفيردي هو المدرب المثالي لقيادة برشلونة

رغم النتائج السيئة للفريق على جميع المستويات

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن دعمه الكامل للمدرب إرنستو فالفيردي من أجل البقاء بالفريق.

تكهنات عديدة أثيرت حول مستقبل مدرب الفريق الكتالوني، بعد اهتزاز النتائج بالخسارة من ليفانتي بالدوري والتعادل السلبي أمام سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.

بارتوميو قال عن مصير فالفيردي:"لقد جلبنا العديد من اللاعبين الشباب هذا الموسم، يجب علينا مساعدتهم للتغلب على هذه المرحلة الصعبة".

وأضاف:"نعتقد أن فالفيردي هو المدرب المثالي لقيادة هذا الجيل الصغير الذي ينتظره مستقبل مبهر".

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وتابع:"من المهم جداً إنشاء هذه الروابط في النادي، الحفاظ على الوحدة والتناغم بين عناصر الفريق، وهو ما يستطيع فالفيردي الحفاظ عليه".

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد ما أشار له فالفيردي بنفسه مؤخراً، بخصوص حصوله على الدعم الكامل من إدارة برشلونة رغم سوء النتائج.