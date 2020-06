برشلونة ضد ليجانيس: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 ليجانيس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

31' الحكم يمنع استراحة لشرب المياة.

30' خطيييييييييرة لبرشلونة بعرضية من اليمين عن طريق راكيتيتش يقابله جريزمان برأسية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

29' ميسي يتوغل بالكرة في منطقة الجزاء ثم يمررها لفاتي الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

27' كرة أمامية تصل لجريزمان في يمين منطقة جزاء برشلونة، لكن كويار يخرج من مرماه ويمسك الكرة.

25' برشلونة حتى الآن غير قادر على الوصول لمرمى كويار رغم السيطرة على المباراة.

23' خطأ لبرشلونة من اليسار ينفذه ميسي بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع قبل أن تصل الكرة لبيكيه.

21' حتى الآن عناصر برشلونة يتناقلون الكرة، وليجانيس متراجع كليًا.

19' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء، والكرة دائمًا في حيازة الكتلان.

17' بيكيه يرسل كرة عالية من اليمين لفيربو في اليسار، فيرتقي الظهير الأيسر ويمرر كرة رأسية للداخل يبعدها الدفاع من أمام جريزمان.

16' تمريرات بين عناصر برشلونة وتراجع منظم لليجانيس.

14' كرة أمامية لبرشلونة تبحث عن جريزمان في منطقة الجزاء، لكن الدفاع يبعدها.

13' خطييييييييرة لليجانيس بعرضية من اليسار تعبر من الجميع وتصل لجيريرو في يمين منطقة الجزاء، فيرسل جيريرو تسديدة أرضية تعبر من شتيجن وترتطم بالقائم الأيمن م تمضي إلى ضربة مرمى.

11' إيراسو ينطلق بالكرة في مرتدة سريعة ويدخل يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة تصطدم بقدم لونجليه وترتفع، فيقابل ميسا الكرة بتمريرة رأسية لجيريرو الذي يرسل تسديدة تعبر من تير شتيجن ويبعدها لونجليه من على خط المرمى.

11' يا ربااااااااااااااااه، لونجليه ينقذ برشلونة من الهدف الأول.

9' روبيرتو ينطلق بالكرة في اليمين ويرسل عرضية يبعدها الدفاع.

6' برشلونة يحكم سيطرته على المبارة في هذه الأثناء.

4' بداية هادئة للمباراة وكل فريق يحاول السيطرة.

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر وليجانيس على اليمين بالأزرق السماوي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

يبدأ المدرب خافيير أجيري بطريقة (3-5-2)، وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 3-5-2

إيفان كويار

أوناي بوستينزا - رودريجو تورين - تشيدوزي أوازين

جوناثان سيلفا - ريسيو - روبين بيريز - روكي ميسا - أيتور رويبال

ميجيل جيريرو - خافيير إيراسو

