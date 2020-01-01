خاص .. بويول : جماهير ريال مدريد لا تدرك أن ميسي الأفضل في التاريخ

هل يأتي من هو أفضل من النجم الأرجنتيني؟

يؤمن كارليس بويول أسطورة نادي برشلونة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

ميسي ساهم في فوز برشلونة على ريال بلد الوليد، مساء أمس، الثلاثاء في الدوري الإسباني، حيث سجل هدفًا في الفوز على الفريق الخصم بثلاثية نظيفة.

صاحب الـ33 سنة، أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا لفريق واحد في التاريخ، بعد وصوله إلى الرقم 644 متخطيًا النجم البرازيلي بيليه.

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وقال بويول في تصريحات خاصة لـ"جول":"إذا سألتني من هو مايكل جوردان سأقول لك إنه أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ، لذلك ميسي يمتلك نفس المكانة في كرة القدم، هو الأفضل على مر العصور، ومن الصعب على مشجع لريال مدريد أن يدرك هذه الحقيقة".

وأضاف المدافع السابق الذي يعمل حاليًا كسفير للدوري الإسباني:"لقد كنا محظوظين لوجوده، الأرقام تثبت ذلك وهي تظهر أنه الأفضل، في الوقت الحالي لا يوجد من يتفوق عليه ولكن في المستقبل نأمل أن يكون هناك شخص أفضل، سيكون ذلك جيدًا لكرة القدم".

واستكمل:"أنا فخور جدًا بالعمل معه، الآن علينا الاستمتاع بكل ما يقدمه بدلًا من التفكير في قدوم من هو أفضل منه، مسيرتي كانت صعبة لأنني أمضيت خمس سنوات دون أن أفوز بأي شيء ولكن بعدها حققنا كل البطولات الممكنة، وما زلت على ثقة بأن الفريق سيفوز بالمزيد من البطولات مع ميسي".

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وواصل حديثه:"لا أعرف ما إذا كان لديه الكثير ليحققه، ولكن لا يزال يتعين عليه الفوز بلقب مع منتخب بلاده، لست أرجنتينيًا ومع ذلك سأكون متحمسًا لفوزه ببطولة معهم".

جدير بالذكر أن الظهور الأول لميسي مع برشلونة كان ضد إسبانيول كبديل في أكتوبر 2004.