تحركات مفاجئة تهدد برشلونة بـ"سحب" نقاط مباراته أمام أتلتيك بيلباو!

الصراع يشتعل بين برشلونة وأتلتيك بيلباو..

بدأ مسؤولو نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، تحركات رسمية؛ على أمل الحصول على "نقاط" مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام العملاق الكتالوني برشلونة.

أتلتيك بيلباو سقط بهدف مقابل اثنين أمام مستضيفه برشلونة، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.

ووفقًا لإذاعة "أوندا سيرو"، مساء اليوم الثلاثاء، طلب مسؤولو أتلتيك بيلباو "توضيحات" من رابطة الدوري الإسباني، بشأن تسجيل برشلونة لأحد لاعبيه، في قائمته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإذاعة الشهيرة كشفت عن أن النادي الباسكي يعتقد أن العملاق الكتالوني ارتكب "مخالفات قانونية"، في تسجيل عقد مدافعه الإسباني إينيجو مارتينيز، بدلًا من الأوروجوياني "المصاب" رونالد أراوخو.

برشلونة واجه صعوبات في تسجيل عدد من لاعبيه، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها النادي؛ لذلك استغل إصابة بعض من نجومه، لتسجيل أسماء أخرى بدلًا منهم؛ مثل إينيجو والوافد الجديد الإسباني داني أولمو.

وبالفعل.. شارك إينيجو في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بـ"الكامل"، وقبلها في القمة التي جمعت العملاق الكتالوني مع فالنسيا، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن أتلتيك بيلباو، ليس الوحيد في الدوري الذي يشكك في "قانونية" تسجيل برشلونة للاعبيه؛ ولكنه "الأول" الذي يتحرك بشكل رسمي، خاصة في ظل توتر العلاقة بين الناديين.

جدير بالذكر أن العلاقة بين الناديين شهدت توترًا كبيرًا في الصيف الحالي؛ بعد محاولات برشلونة "التعاقد" مع الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، من خلال "كسر عقده".