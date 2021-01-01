برشلونة ضد أتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة وبرشلونة وأتلتيك بيلباو والتي تقام بملعب سان ماميس مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري الإسباني

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أتلتيك بيلباو 0 × 0 برشلونة

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1' بداية المباراة

مباراة اليوم ستشهد عودة ميسي للمشاركة أساسيًا بعد أن غاب في المباريات السابقة للإصابة، ومن المنتظر أن يسجل ظهوره رقم 500 بقميص العملاق الكتالوني

تشكيل أتلتيك بيلباو

يبدأ المدرب مارسيلينو جارسيا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

يوري بيرتشيتشي - إينيجو مارتينيز - أوناي نونيز - أندير كابا

إيكر مونياين - ميكيل فيسجا - فنسيدور - دي ماركوس

راؤول جارسيا - ويليامز

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا- كليمون لونجليه - رونالد أراوخو- سيرجينو ديست

سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - بيدري - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

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في المقابل سيدخل فريق أتلتيك بيلباو اللقاء في المركز التاسع برصيد 21 نقطة فقط، وفي أول مباراة لمدرب الفريق الجديد مارسيلينو الذي يمتلك سجلًا كبيرًا أمام برشلونة.

يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة متخلفًا عن أتلتيكو مدريد الذي يتوجد في الصدارة بفارق 10 نقاط بالتمام والكمال وعن ريال مدريد بواقع 8 نقاط لذا لا يوجد أي مجال إطلاقًا للبلاوجرانا لفقد المزيد من النقاط إذا أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة والتي تعتبر ضعيفة نوعًا حتى الآن.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية في الدوري الإسباني.