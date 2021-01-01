برشلونة ضد أتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة
اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة
*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين
أتلتيك بيلباو 0 × 0 برشلونة
تغطية مباشرة لحظة بلحطة
1' بداية المباراة
مباراة اليوم ستشهد عودة ميسي للمشاركة أساسيًا بعد أن غاب في المباريات السابقة للإصابة، ومن المنتظر أن يسجل ظهوره رقم 500 بقميص العملاق الكتالوني
Barça XI#AthleticBarça— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2021
💪🟦🟥 pic.twitter.com/7qFPeOUPcA
تشكيل أتلتيك بيلباو
يبدأ المدرب مارسيلينو جارسيا بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-4-2
يوري بيرتشيتشي - إينيجو مارتينيز - أوناي نونيز - أندير كابا
تشكيل برشلونة
يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
جوردي ألبا- كليمون لونجليه - رونالد أراوخو- سيرجينو ديست
ولترتيب هدافي الدوري الإسباني اضغط هُنا
تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هُنا
في المقابل سيدخل فريق أتلتيك بيلباو اللقاء في المركز التاسع برصيد 21 نقطة فقط، وفي أول مباراة لمدرب الفريق الجديد مارسيلينو الذي يمتلك سجلًا كبيرًا أمام برشلونة.
يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة متخلفًا عن أتلتيكو مدريد الذي يتوجد في الصدارة بفارق 10 نقاط بالتمام والكمال وعن ريال مدريد بواقع 8 نقاط لذا لا يوجد أي مجال إطلاقًا للبلاوجرانا لفقد المزيد من النقاط إذا أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة والتي تعتبر ضعيفة نوعًا حتى الآن.
أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية في الدوري الإسباني.