برايثوايت: لو أن كرة القدم ديانة لأصبح ميسي إلهًا

لا يتوقف عن مديح ميسي..

واصل مارتن برايثوايت، لاعب برشلونة، مديحه الكبير للأسطورة ليونيل ميسي، وهذه المرة بنعته للبرغوث بـ"الإله" إذا كانت كرة القدم ديانة.

وكان برايثوايت قد انضم إلى البرسا في الأيام القليلة الماضية قادمًا من ليجانيس لتعويض المصاب عثمان ديمبيلي، وسرعان من انسجم وصنع هدفًا لليو في مباراة إيبار الأخيرة.

الدولي الدنماركي في تصريحات للصحافة قال "لا أحد يمكنه فعل أشياء مثله، إذا كانت كرة القدم ديانة، فسيكون هو الإله، نحن محظوظون للغاية لوجوده معنا.".

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هذه ليست المرة الأولى التي يمدح فيها صاحب الـ28 عامًا ميسي، فبعد مباراة إيبار خرج للصحف وقال أنه لن يُبدل قميصه لأن الليو قد حضنه.

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كما تابع برايثوايت حديثه متطرقًا لأيامه الأولى في الكامب نو بقوله "تدريبي الأول مع برشلونة كان مذهلًا، شعرت بأن الأمير طبيعي للغاية.".

"أنا هادئ للغاية وتلقيت مراني الأول بشكل جيد جدًا، الحلم صار حقيقة، اللعب لبرشلونة كان هدفًا مهمًا لي، فدائمًا ما استهدفت اللعب لفريق كبير خلال مسيرتي بكرة القدم."

"لديّ العديد من الذكريات مع هذا النادي، دائمًا ما يأتي كلويفرت ورونالدينيو إلى ذاكرتي، خصوصًا عندما سجل الأخير في الكلاسيكو وقامت جماهير الخصم بالتصفيق له."

برشلونة استعاد صدارة الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام ليفانتي في الجولة الماضية، وتستعد كتيبة كيكي سيتين للكلاسيكو المُقرر له يوم الأحد المقبل، ولم يخفِ برايثوايت تشوقه لهذه القمة أيضًا.

برايثوايت أتم حديثه قائلًا "إنها المباراة الأكثر أهمية في العالم، ستكون المباراة قوية للغاية وبها بعض التوتر، أنا أتطلع إليها.".

يذكر أن برشلونة قد خرج بتعادل بشق الأنفس من ملعب سان باولو أمام نابولي يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة لم يشارك فيها برايثوايت لعدم قيده في البطولة الأوروبية.

